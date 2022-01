जानिए, खुद को बेगुनाह बताने वाले राजद्रोह के आरोपी IPS जीपी सिंह की पूरी कुंडली

Raipur

रायपुर ,12 जनवरी। छत्तीसगढ़ के विवादास्पद निलंबित आईपीएस जी पी सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करके रायपुर कोर्ट मे पेश किया है। ईओडब्ल्यू ने 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जी पी सिंह के खिलाफ पिछले साल 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 15 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था। ईओडब्लू की कार्रवाई के बाद से ही जीपी सिंह फरार चल रहे थे।

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को रायपुर लाते ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने एसीबी और ईओडब्लू ऑफिस ले जाकर उनका मेडिकल और कोरोना टेस्ट कराया। टेस्ट के बाद उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया गया,जहां जीपी सिंह को 2 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब उन्हें 14 जनवरी की शाम 5 बजे तक कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले रायपुर पहुचते ही जी पी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन संपत्तियों को लेकर मुझपर आरोप लगे है वह गलत हैं। वह मेरी प्रोपर्टी नही है, न उससे मेरा कोई लेना देना है।मुझपर लगे आरोप मनगढ़ंत हैं।

