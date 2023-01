छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कैसे करें? यह जानने बिहार और गुजरात जायेंगे कांग्रेस नेता

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शराबबंदी के संबंध में गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा हैं कि 21 जनवरी को उनकी 7 सदस्यीय टीम गुजरात के दौरे पर जाएगी।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी यह बात अच्छे तरीके से जानती है कि चुनाव से पहले जनता के बीच जाना है,तो पिछले चुनाव के दौरान किये गए वादों को पूरा करना होगा,लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी के वादे को लेकर एक कदम आगे बढ़ा लिया है। बताया जा रहा है कि शराबबंदी के संबंध में बनाई राजनीतिक कमेटी शीघ्र ही शराबबंदी लागू कर चुके प्रदेशों के दौरे पर जाने वाली है।

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शराबबंदी के संबंध में गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने कहा हैं कि 21 जनवरी को उनकी 7 सदस्यीय टीम गुजरात के दौरे पर जाएगी। उसके बाद 26 जनवरी के बिहार का दौरा किया जायेगा। ज्ञात हो कि कांग्रेस ने अपने चुनावी जनघोषणापत्र में राज्य में शराबबंदी का करने का वादा किया था।

सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी से पूर्व आवश्यक अध्ययन कोई लेकर वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक कमेटी का गठन किया था। पूर्ण शराबबंदी के लिए के लिए जरुरी तैयारी के अध्ययन के लिए गठित दल ने तय किया है कि वह पूर्ण शराबबंदी वाले प्रदेशों का दाैरा करेगी। सीएम भूपेश बघेल कई बार कह चुके हैं कि शराब और नशे का सेवन एक सामाजिक समस्या है,बिना अध्ययन किये,परिणाम जाने बिना अचानक ही शराबबंदी नहीं की जा सकती है।सरकार की समिति देश के अनुसूचित जनजाति बहुलप्रदेशों का भी अध्ययन भ्रमण कर रिपोर्ट तैयार करेगी।

अब सरकार का अध्ययन दल गुजरात और बिहार का दौरा करके वहां पता लगाएंगे कि शराबबंदी होेने के बाद भी लाेगों तक शराब कैसे पहुंच रही है? शराब बंद होने से लोगों के जीवन में क्या असर पड़ा? सत्यनारायण शर्मा के साथ राजनितिक दल अध्ययन दल में संसदीय सचिव रश्मि सिंह, शिशुपाल सोरी, कुंवर सिंह निषाद, द्वारकाधीश यादव, दलेश्वर साहू और पुरुषोत्तम कंवर राज्यों का दौरा करेंगे।

