कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट की RSS की ड्रेस में आग लगी तस्वीर,मनमोहन वैद्य ने दी यह प्रतिक्रिया

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 12 सितंबर। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया खातों से भारत जोड़ो यात्रा के बहाने आरएसएस पर तंज कसा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पर आरएसएस के गणवेश में आग लगी तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के जिसके बाद आरएसएस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2