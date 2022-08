CM बघेल का मोदी सरकार पर तंज, बोले-'संस्थाएं कमजोर हो रही, इसलिए संविधान बचाना जरूरी'

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 11 अगस्त। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईडी की तरफ से देशभर के कई राज्यों में की जा रही कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि वर्तमान में विपक्ष केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी समेत अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग आरोप लगा रहा है। कांग्रेस भी लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार निशाने साध रही है।

गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर आयोजित मिनीमाता स्मृति दिवस समारोह के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे संविधान की तरफ से अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया। लोग इन संस्थाओं से लाभ ले रहे थे, लेकिन आज उन्हें कमजोर किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और इसलिए मैं अब संविधान बचाने की बात करता हूं।

झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश पर भी बोला हमला

मुख्यमंत्री बघेल ने झारखंड के जनजातीय महोत्सव में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले झारखंड में सरकार गिराने का प्रयास किया गया था । लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बिहार में खुद के समर्थन की सरकार गिर गई है। संबोधन के दौरान बघेल ने कहा कि सरकार को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए।

Many institutions were created through our constitution. People were taking benefits from these institutions but today they are being weakened, misused and that's why I talk about saving the constitution: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/XOAxEOu4DO