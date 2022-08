छत्तीसगढ़: माओवाद के खिलाफ जंग को लेकर बघेल सरकार ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा-'नहीं मिल रहा सहयोग'

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 22 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर माओवादी समस्या से निपटने के लिए किये जाने वाले कार्यो के संबंध में पर्याप्त आर्थिक मदद ना किये जाने का आरोप लगाया है। रविवार को मध्य परिषद की बैठक से पहले पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम हमने किए हैं,उसकी चर्चा करेंगे, फंड की समस्या रहती है। केंद्रीय कर का 11-12 हज़ार करोड़ नहीं मिल पा रहा है, कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ , तो केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया गया, जबकि हमें तो इनाम मिलना चाहिए था।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि माओवादी प्रभावित इलाके बस्तर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज तक अबूझमाड़ में पट्टा नहीं दिया गया था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद पट्टा भी दिया जा रहा है, सड़कें भी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कामों की वज़ह से नक्सलियों की भर्ती प्रभावित हुई है, लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोड़ दिया है, उससे काफी फ़र्क़ पड़ा है।

A network of roads has been laid in Bastar by spending crores of rupees. Kondagaon has become naxal-free, but development fund we were getting for the district stopped. Development works in naxal-affected districts helped reduce naxal activities: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/JR9tB7wC7R