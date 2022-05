Sidhu Moose Wala कौन थे ? पंजाबी सिंगर से राजनेता बने कांग्रेस नेता के बारे में सबकुछ जानिए

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 29 मई: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह बहुत ही कम वक्त में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन पंजाबी गायकी ने उन्हें पूरे पंजाब और पंजाबी गाने सुनने वालों के दिलों तक पहुंचा दिया। उनसे अनेकों विवाद भी जुड़े, कई आपराधिक मुकदमें भी दर्ज हुए लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसी को को देखते हुए ही पिछले पंजाब चुनावों में कांग्रेस ने उनपर चुनावी दांव भी लगाया था। जानिए कौन थे सिद्धू मूसेवाला, जिनकी पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात कातिलों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

English summary

Who was Punjabi Singer Sidhu Musewala, know everything about the Congress leader. Sidhu Musewala was associated with which controversies