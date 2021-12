तनखैया घोषित होने का मतलब क्या है ? पंजाब में अमरिंदर सिंह के खिलाफ हुआ है ऐलान

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अमृतसर, 6 दिसंबर: पंजाब में कांग्रेस से निकलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार नए सिरे से अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन, इसी दौरान उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी गई है। सरबत खालसा की ओर से नियुक्त एक जत्थेदार ने बरगाड़ी मामले में उनपर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर उन्हें तनखैया घोषित कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है और क्या पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसकी वजह से कैप्टन बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, हम यह पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं और हमने तनखैया प्रक्रिया को लेकर सिख एक्सपर्ट से भी खास जानकारी जुटाई है।

English summary

In Punjab, Amarinder Singh has been declared a Tankhaiya by an unauthorized group of Sikh Sangat, what is its formal process, how it is implemented, know everything