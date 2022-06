अमृतसर के खालसा कॉलेज में दो छात्र गुटों में झड़प के बाद चली गोली, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Punjab

oi-Love Gaur

अमृतसर, 01 जून: पंजाब में बढ़ता गन कल्चर पुलिस की परेशानी बढ़ा रहा है। हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। इस बीच बुधवार को अमृतसर के खालसा कॉलेज के बाहर दो छात्र गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग हो गई, जिसमें दो लोगों को गोली लग गई, जिसमें से एक की मौत हो गई।

पंजाब में अपराध बढ़ता जा रहा है। अब बुधवार को अमृतसर के खालसा कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प हो गई। सूत्रों के मुताबिक कॉलेज के गेट के बाहर दो छात्रों के ग्रुप में तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद एक गुट ने फायरिंग कर दी, इस घटना के दौरान दो लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया।

वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कॉलेज के बाहर दो गुटों के बीच झड़प के दौरान फायरिंग हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने झगड़े को किसी भी तरह से गैंगवार से इनकार किया है। इधर, एडीसीपी गुरमीत सिंह विर्क ने बताया कि छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक की मौत हो गई है और दूसरा घायल हो गया है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के पीछे कोई गैंगस्टर एंगल नहीं है।

Amritsar, Punjab | It was two groups of students who clashed with each other. One has died and another is injured. A case has been filed in this regard. There is no gangster angle to this incident: ADCP Gurmeet Singh Virk pic.twitter.com/7uRSEVcgpN