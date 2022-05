आतंकवाद के दौरान इतना डर नहीं था, जितना डर अब अपनी जिंदगियों का है, ऐसे संदेश मिल रहे हैं: वड़िंग

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 31 मई 2022: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की दिन-दिहाड़े बेरहमी से हत्या के बाद राज्य में डर और सहम का माहौल है। उन्होंने कहा कि कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि इस सरकार ने लोगों को अपराधियों और गैंगस्टरों की रहम पर छोड़ दिया है, जो लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार और खासकर पुलिस की पूरी तरह से असफलता है, जिन्हें इस तरह की नामी शख्सियत की हत्या को लेकर कोई सुराग नहीं मिला।

English summary

There was not so much fear during terrorism, as much fear is now: warring