क्या जाखड़ होंगे पंजाब के अगले सीएम? विधायक दल की बैठक से पहले एक ट्वीट ने बढ़ाई हलचल

चंडीगढ़, 18 सितम्बर। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रार थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव के मुहाने पर खड़े राज्य में जहां एक तरफ सिद्धू अपनी ही सरकार के मुखिया पर वार कर रहे हैं वहीं विधायकों का एक धड़ा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग कर रहा है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। जाखड़ राज्य इकाई में व्यवस्था बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाने को लेकर पार्टी नेता राहुल गांधी की तारीफ की है और इसकी तुलना मशहूर गॉर्डियन की गांठ सुलझाने से की है।

शनिवार को पंजाब कांग्रेस के विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मानें तो सीएम अमरिंदर और उनके प्रतिद्वंद्वी नवजोत सिद्धू में सुलह कराने के हफ्ते बाद आज की बैठक पंजाब की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के पहले कैप्टन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से साफ कह दिया है कि वह इस तरह के अपमान के साथ पार्टी में नहीं बने रह सकते। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह ने पद छोड़ने से भी इनकार कर दिया है।

क्या लिखा जाखड़ ने?

इसी मुद्दे पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के ट्वीट ने सरगर्मी बढ़ा दी है। जाखड़ ने लिखा "गॉर्डियन गांठ के पंजाबी वर्जन के लिए अलेक्जेंडरिया का समाधान अपनाने के लिए राहुल गांधी को बधाई। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब कांग्रेस की समस्या को हल करने के इस साहसिक निर्णय ने न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया बल्कि अकालियों की रीढ़ को हिला दिया है।"

सिद्धू की ताजपोशी के बाद नाराज दिखे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़, कहा- 'आप लोग मुझे भूल गए...'

जाखड़ के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। इससे नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को बल मिलने के साथ ही नए सीएम की संभावना पर भी चर्चा तेज हो गई है। जाखड़ ने जिस तरह से बदलाव का संकेत देते हुए इसका स्वागत किया है ऐसे में जाखड़ के राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बेंगलुरु से बुलाया गया वापस

इस चर्चा को इस बात से भी बल मिल रहा है क्योंकि जाखड़ दो दिन पहले बेंगलुरु गए थे। अब विधायक दल की बैठक से पहले उन्हें वापस बुलाया गया है इससे यह माना जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

पार्टी में बगावत पर सोनिया से बोले अमरिंदर, अपमान हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा- सूत्र

कुछ दिनों पहले जाखड़ को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को राज्य इकाई की कमान सौंपी गई थी।

