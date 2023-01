पंजाब: सांसद संतोख सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी, श्रद्धांजलि अर्पित की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद संतोख सिंह चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी का शनिवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।

Rahul Gandhi Pays Tribute Santokh Singh: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पंजाब से गुजर रही 'भारत जोड़ो यात्रा' में शनिवार को जालंधर से लोकसभा सांसद चौधरी संतोख सिंह पैदल चलते-चलते अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको निधन हो गया। रविवार को सांसद संतोख सिंह चौधरी का उनके पैतृक गांव धालीवाल में अंतिम संस्कार किया गया। जहां उनके बेटे विधायक विक्रमजीत चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने चौधरी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अंतिम संस्कार में शामिल हुए राहुल गांधी

लुधियाना में कांग्रेस सांसद के निधन के बाद शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहीं रविवार को राहुल गांधी ने जालंधर में चौधरी को अंतिम सम्मान दिया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते समय गिर गए थे, जिनको फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया।

Jalandhar, Punjab | Congress MP Rahul Gandhi pays last respects to Santokh Singh Chaudhary, the party's MP who passed yesterday in Ludhiana. Chaudhary collapsed while walking during Bharat Jodo Yatra and was rushed to a hospital and passed away later. pic.twitter.com/puWPgr6e2z