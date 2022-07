मान सरकार ने पंजाब हाईकोर्ट को सौंपी ऐसे माननीयों की सूची जिनके खिलाफ चल रहे कई-कई केस

Punjab

press-Vijay

चंडीगढ़। पंजाब में मान सरकार ने कानून-व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों (माननीयों) के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा हाईकोर्ट को दे दिया है। हाईकोर्ट के समक्ष सरकार ने यह बताया है कि, पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों (माननीयों) के खिलाफ 48 मामलों में जांच अभी जारी है और उनके 89 मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित भी हैं।

बता दें कि, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ही पंजाब सरकार ने जिलेवार यह जानकारी सौंपी। जिसमें कोर्ट को बताया गया कि, किस जिले में किस-किस पूर्व और मौजूदा सांसद/विधायक के खिलाफ किस धारा में और कब केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही इन मामलों की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। जिन 48 मामलों की जानकारी दी है उनमें से 20 मौजूदा सांसद और विधायक हैं, बाकी पूर्व सांसद और विधायक हैं। इनमे सबसे ज्यादा 4 मामले, जिनमे जांच अभी जारी है, वह पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस के खिलाफ दर्ज हैं। इस सूची में अब मौजूदा आप विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले भी शामिल किए गए हैं, जो अभी हाल ही में विधायक बने हैं। इनके अलावा 89 ऐसे मामलों की भी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई है, जिनमें जांच पूरी होने के बाद ट्रायल अदालतों में चल रहा है।

सरकार द्वारा हाईकोर्ट को जिन पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों की सूची सौंपी है, उनमें विधायक शीतल अंगुराल, मनविंदर सिंह, अमनशेर सिंह शेरी कलसी, लाल सिंह काटरू चक्क, हरमीत सिंह पठान माजरा, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, गुरदेव सिंह देव मान, नीना मित्तल, विजय सिंगला, फौजा सिंह सरारी, अमृतपाल सिंह, कुलतार सिंह संधवां, गुरप्रीत सिंह बनावली, अनिल जोशी, बिक्रम सिंह मजीठिया, सिमरजीत बैंस, फतेहजंग बाजवा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, विरसा सिंह वल्टोहा, सुखपाल सिंह भुल्लर, हरिंदर पाल सिंह चंदूमाजरा, बलविंदर सिंह बैंस, दलबीर सिंह गोल्डी, परमिंदर सिंह ढींडसा, विजय इंदर सिंगला, सुखपाल सिंह नन्नू, गुरमीत सिंह सोढ़ी, परमिंदर सिंह पिंकी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, जोगिंदर पाल जिंदु, मनतार सिंह बराड़, सिकंदर सिंह मलूका, जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, नुसरत इकराम खान, इकबाल सिंह झुन्डा आदि का नाम शामिल है।

