पंजाब में चुनाव से पहले अकाली दल को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां AAP में शामिल

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 26 अगस्त: पंजाब में आगामी विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने पंजाब के रण में मैदान फतेह करने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री गुरुवार को पंजाब दौरे पर आए। इस दौरान गुरदासपुर में केजरीवाल ने अकाली नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सेवा सिंह सेखवां का पार्टी में स्वागत किया।

जैसे-जैसे पंजाब में चुनाव नजदीक आ रहे है नेताओं की दल बदली का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में आप ने झटका देते हुए उनके पूर्व मंत्री को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अरविंजद केजरीवाल की मौजूदगी में सेवा सिंह सेखवां ने आप का दामन थाम लिया।

Sewa Singh Sekhwan (former SAD minister) & his family have contributed to the development of Punjab & Punjab's politics. He has blessed us today & has joined us. We welcome him: AAP convener & Delhi CM Arvind Kejriwal in Gurdaspur, Punjab pic.twitter.com/wdfaeHOhoh