Punjab Election Result 2022: कभी इसी राजनीति के चलते भगवंत मान का हुआ था तलाक, इंटरव्यू में खोले थे राज

चंडीगढ़, 11 मार्च। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, 'आप' पार्टी ने पंजाब में शानदार प्रदर्शन किया है। पंजाब (Punjab) विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 117 में से 92 सीटों पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आप ने चुनाव से पहले ही भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया था और अब इस प्रचंड जीत के बात भगवंत मान प्रदेश की संत्ता संभलाने जा रहे हैं।

Bhagwant Mann of AAP set to be the next Punjab CM, In 2015, Bhagwant Mann and his then-wife Inderjeet Kaur had filed for divorce. read profile in hindi.