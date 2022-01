पंजाब चुनाव: अदिति सिंह के पति MLA अंगद सिंह को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट, दूसरा प्रत्याशी उतारा

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 30 जनवरी: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की तीसरी सूची रविवार को जारी की है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पहले चमकौर साहिब सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। वहीं यूपी की रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी, उनके पति विधायक अंगद सैनी को पार्टी ने पंजाब के नवांशहर सीट से टिकट से वंचित कर दिया है।

Punjab Elections 2022: Congress की एक और लिस्ट, CM Channi दो सीटों पर लडेंगे चुनाव | वनइंडिया हिंदी

बताया जा रहा है कि रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह के पति विधायक अंगद सैनी ने पंजाब के नवांशहर में कांग्रेस के टिकट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी कांग्रेस ने अंगद सैनी की जगह सतबीर सिंह सैनी को नवांशहर से चुनाव लड़ने के लिए चुना है। याद रहे कि अंगद सिंह सैनी नवांशहर से मौजूदा विधायक हैं। हालांकि अब वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है।

