स्वर्ण मंदिर की घटना को डिप्टी सीएम ने बताया दुर्भागयपूर्ण, कहा- 8 से 9 घंटे तक दरबार में रहा आरोपित

पंजाब, 19 दिसंबर: श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा (गोल्डन टेम्पल) में सिख धर्म के सबसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर बेअदबी की कोशिश की गई। जिसके बाद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की पुष्टि अमृतसर पुलिस के डीसीपी परमिंदर सिंह ने शनिवार की। तो वहीं, इस घटना के बाद पंजाब का माहौल तनावपूर्ण बन गया है। तो वहीं, इस घटना की जानकारी लेने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा अमृतसर पहुंचे।

डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही, कहा कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि बेअदबी के प्रयास का आरोपित युवक श्री दरबार साहिब में करीब 8 से 9 घंटे तक रहा। रंधावा ने कहा कि आरोपित सुबह 11:40 बजे श्री दरबार साहिब पहुंचा था। इसके बाद वह श्री अकाल तख्त साहिब के बाहर आराम करता रहा। आरोपित ने धूप सेकी और फिर शाम को 6 बजे सचखंड साहिब में जाकर बेअदबी की घटना को अंजाम दे दिया। डिप्टी सीएम रविवार सुबह पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

It's an unfortunate incident. It seems that the person came with the target of sacrilege only as he was there for 9-10 hours. He has not been identified yet. We will investigate the matter: Punjab Deputy CM Sukhjinder Singh Randhawa https://t.co/k5YiyGF9V2 pic.twitter.com/5WgtpDGV8E