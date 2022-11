Pakistan drone: अमृतसर में भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने मार गिराया, इलाके में घेराबंदी

Punjab

oi-Pallavi Kumari

Pakistan drone into Indian territory: पंजाब के अमृतसर में सीमार पार पाकिस्तान से एक ड्रोन भारतीय सीमा में घुसा। जिसे सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने मार गिराया है। बीएसएफ ने कहा, ''कल रात (सोमवार) सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर (ग्रामीण) के चाहरपुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।''

इसके अलावा, बीएसएफ ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में 1 हेक्साकॉप्टर को सफेद रंग की पॉलीथीन में संदिग्ध वस्तु के साथ बरामद भी किया है। ये संदिग्ध वस्तु चाहरपुर के पास सीमा पर बाड़ के पास एक खेती के खेत में पड़ा हुआ था।

Amritsar, Punjab | Further, BSF recovered 1 Hexacopter in partial damaged condition along with suspected item in white colour polyethene attached underneath lying in a farming field on own side of border fencing near Village - Chaharpur: PRO BSF