पंजाब: APS देओल का नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार, कहा- 'सियासी फायदे' के लिए फैला रहे हैं झूठ

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 06 नवंबर। पंजाब में कांग्रेस भले ही अपने अंदरूनी कलह को छिपाने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन किसी न किसी की नाराजगी खुलकर बाहर आ ही जाती है। अब पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर पलटवार किया है। ये वहीं एपीएस देओल हैं जिसने साल 2015 में बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले में दो आरोपी पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तीफा देने की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस्तीफा तो दिया लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया था।

बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एपीएस देओल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वह लगातार राज्‍य केडीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदले जाने की मांग कर रहे थे। अब एपीएस देओल ने सिद्धू पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता पर अपने राजनीतिक सहयोगियों से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एपीएस देओल के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने अगले साल होने वाले चुनावों से पहले ही कांग्रेस को बीमार कर दिया।

Navjot Singh Sidhu's repeated utterances seek to derail the earnest efforts of the State govt to ensure justice in the drugs matter and the sacrilege cases. Sidhu is spreading misinformation to gain political advantage over his political colleagues," AG added in the statement