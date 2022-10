पंजाब: CM भगवंत मान ने किया ऐलान- गन्ने के रेट बढ़े, जानिए अब कितने रुपए क्विंटल बिकेगा

Punjab

oi-Vijay

चंडीगढ़। पंजाब में मुख्‍यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को एक खुशखबरी और दे दी है। सरकार ने गन्ने की खरीद पर 20 रुपए बढ़ाए हैं। इसका ऐलान खुद मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने किया। उन्‍होंने कहा कि, सूबे में गन्ने की एफ.आर.पी. 360 रुपए क्विंटल है, उसे हमारी सरकार 380 कर रही है। हम गन्ने की खरीद पर 20 रुपए बढ़ा रहे हैं।'

बता दें कि, इस दौरान पंजाब सरकार के पक्ष में 93 वोटें पड़ीं। उसके उपरांत मुख्‍यमंत्‍री ने धान खरीद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 अक्तूबर से धान मंडियों में आ गया और इसी दिन खरीद शुरू हुई। मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि, खुशी की बात यह है कि 1 अक्तूबर को एक किसान की वीडियो आई थी, उसके बाद फसल लेकर आए तो 2-3 घंटों में भुगतान के 2 लाख 13 हजार खातों में आ गए। मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि, पहले किसानों को पैसों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था।

मान सरकार का बड़ा फैसला: गन्ना किसानों को मिलेगा ₹300 करोड़ का बकाया, 3 किस्तों में अदा किया जाएगा

कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसते हुए पंजाब के मौजूदा मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अलीबाबा अपने 40 नहीं 20-25 साथी साथ लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, भाजपा ने इन 20-25 में से 6-7 विधायक वापस मोड़ दिए।

#OperationLotus Failed in Punjab ‼️@BhagwantMann Govt wins Confidence Vote in Punjab Assembly.

Our MLAs are committed soldiers of CM @ArvindKejriwal & CM @BhagwantMann whose only mission is to provide the best governance to the people of Punjab pic.twitter.com/AQVnCHHq4D