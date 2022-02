पंजाब: CM फेस के ऐलान पर बोले सिद्धू- राहुल गांधी का फैसला स्वीकार, चन्नी के साथ मुस्कुराकर चलूंगा

Punjab

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 6 फरवरी: पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार राज्य में सीएम फेस के ऐलान की मांग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भी पंजाब की जनता से वादा किया था कि वो जल्द ही सीएम फेस का ऐलान करेंगे। रविवार को इस पर से सस्पेंस खत्म हुआ, जहां लुधियाना की वर्चुअल रैली में राहुल ने ऐलान किया कि मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी के ही नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अगर उसकी सरकार बनती है, तो चन्नी ही सीएम होंगे। इस ऐलान के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लंबे वक्त से उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी।

लुधियाना की वर्चुअल रैली में पीसीसी चीफ सिद्धू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अगर मुझे निर्णय लेने की शक्ति दी गई, तो मैं माफिया को खत्म कर दूंगा, लोगों के जीवन में सुधार करूंगा। पावर नहीं मिली तो आप जिसे भी सीएम बनाएं, उसके साथ मुस्कुराकर चलूंगा।

#WATCH | I have accepted Rahul Gandhi's decision...if I am given decision-making power, I will finish the mafia, improve people's lives. If not given power, I will walk with a smile with whomever you make CM: Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu in Ludhiana pic.twitter.com/pS71BUBkhW