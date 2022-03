पंजाबः जालंधर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, जिसपर लिखा था 'I Love You Pakistan'

Punjab

जालंधर। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसकी पोल आए दिन पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल खोली है। हालांकि इस बार पंजाब के जालंधर जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के खुर्दपुर गांव के खेतों में मिला "आई लव पाकिस्तान" की छाप वाला गुब्बारा मिला, जिसके चलते प्रशासन में हड़ंकप मच गया।

वहीं इस घटना को लेकर एसएचओ हरजिंदर सिंह ने कहा कि हम इसके स्रोत की पुष्टि कर रहे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं; प्रथम दृष्टया किसी की शरारत लगती है क्योंकि पाकिस्तान से उड़कर आना नामुमकिन है। विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक खेत में कुछ लोगों ने पाकिस्तानी गुब्बारे पड़े हुए देखे। उन पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था।

Punjab | A balloon with an imprint of "I love Pakistan" found in fields of Khurdpur village in Adampur, Jalandhar

We're verifying its source & probing the matter; prima facie looks like someone's mischief as it's impossible for it to have flown from Pakistan: SHO Harjinder Singh pic.twitter.com/4H6kBFInUt