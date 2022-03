भारत-पाक सिंधु जल समझौता: दोनों देशों की अब हो रही बैठक, जानिए क्या है यह, क्यों टूटने की मांग उठीं?

Punjab

अमृतसर। हिंदुस्तान के बंटवारे से गठित पाकिस्तान के साथ आपसी रिश्ते अब तक खराब हैं। बरसों तक वो सैन्य-सत्ता केंद्र में रहा और आतंकवाद को पनाह दी। इसी के चलते 70 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी भारत से उसकी नहीं बनती। दोनों देशों के बीच बहुत से समझौते हुए, लेकिन उनकी बुनियाद कमजोर साबित हुई। हालांकि, एक अहम समझौता आजतक कायम है और अभी उसकी बैठक भी हो रही है। यह समझौता है- भारत-पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता।

Indus water treaty meeting 2022 Today: know what is the river treaty between india pakistan, how we get benefit from its