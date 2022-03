पंजाब में अब तक रहे हैं कितने मुख्यमंत्री, जानिए राज्य का सियासी इतिहास

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 17 मार्च 2022। पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत मान 25वें मुख्यमंत्री के रूप में 16 मार्च को शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री का क्या काम होता है और आज तक पंजाब में कितने मुख्यमंत्री किस सियासी दल से बने और कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ? आज हम आपको इन मामलों की जानकारी देने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भारत सरकार का राज्य के लिए 'निर्वाचित' प्रमुख होता है और उनकके पास कार्यकारी अधिकार होता है। संविधान के मुताबिक राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता लेकिन राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अपने राज्य का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के ज़रिए रोजमर्रा के प्रशासन में मदद की जाती है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शपथ राज्यपाल के ज़रिए की जाती है।

