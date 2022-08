Punjab

oi-Vijay

चंडीगढ़। 75वें स्‍वतंत्‍रता दिवस के मौके पर कई आतंकी देश को दहलाने की फिराक में थे। हालांकि, पुलिस व खूफिया एजेंसियों की सतर्कता से कई आतंकियों को विभिन्‍न स्‍थानों से दबोच लिया गया। चार आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। इस कार्रवाई को पंजाब पुलिस और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल द्वारा अंजाम दिया गया। उनके चलाए गए संयुक्त अभियान में रविवार को चारों आतंकी पकड़े गए।

शुरूआती पड़ताल में यह सामने आया है कि, चार आतंकवादियों का कनेक्‍शन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गैंगस्टर्स से है। अब इन आतंकवादियों को पंजाब लाया गया है, यहां इनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि, पंजाब में खालिस्‍तान समर्थकों की गतिविधियां सामने आती रही हैं, जिन्‍हें विदेश में बैठे चरमपंथी निर्देशित करते हैं। लिहाजा, अब दिल्ली से गिरफ्तार किए गए चार आतंकवादियों को पंजाब लाया गया है, और अब सभी से साक्ष्‍य जुटाए जाएंगे। पुलिस ने कल कहा था कि, ये आतंकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गैंगस्टर्स से जुड़े हुए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, 15 अगस्त के मद्देनजर देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट है। राज्य में कोई अनहोनी घटना न हो इसके लिए पंजाब पुलिस भी हर जिले में बीते सप्ताह से सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही, पाकिस्तान बॉर्डर से लगते जिलों गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट को भी अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पार से आने वाले ड्रोन की गतिविधियों के चलते अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित गांवों में बीएसएफ द्वारा भी विशेष निगरानी की जा रही है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को संवेदनशील मानते हुए यहां भी चप्पे-चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा भी कुछ स्‍थानों पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है।

स्वतंत्रता दिवस पर होगा पंजाब में मोहल्ला क्लीनिकों का उद्घाटन, आमजन को होंगे फायदे

Punjab | Four terrorists arrested from Delhi yesterday in a joint operation conducted by Punjab Police and State Special Operation Cell were brought to Punjab. The terrorists were connected with gangsters in Canada and Australia. pic.twitter.com/Cc8ljsMAQ9