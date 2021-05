वैक्सीन डोनेशन क्या है और पंजाब में किन्हें मिल रहा है फायदा ? जानिए

Punjab

चंडीगढ़, 30 मई: पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन के खर्च का बोझ कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की रकम जुटाने के लिए अमीरों से दान जुटाने शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत मोहाली जिले से हुई है और अबतक 40 लाख रुपये से ज्यादा की रकम इसी तरह से जुटा ली गई है। कई उद्योगपति किसी एक गांव की पूरी आबादी के लिए वैक्सीन दान में दे रहे हैं। धीरे-धीरे पंजाब के बाकी जिलों में भी यह स्कीम रफ्तार पकड़ रही है। सरकार को उम्मीद है कि वैक्सीन की रकम जितनी जल्दी दान के जरिए जुटाई जा सकेगी, वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने में उतनी ही आसानी रहेगी।

In Punjab, the government is collecting donations for the Covid-19 vaccine, in many villages, the vaccination was completed with the donations of industrialists