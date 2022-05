पंजाब: मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर धमाका, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट से हमले की आशंका

Punjab

मोहाली, 09 मई: पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय यानी इंटेलिजेंस हेडक्वाटर्स के बाहर सोमवार को धमाके की खबर से हड़कंप मच गया। खुफिया विभाग की इमारत के बाहर हुए धमाके के बाद पुलिस ने ऑफिस के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है। पंजाब पुलिस ने धमाके की जानकारी देते हुए बताया कि मोहाली के सेक्टर 77, एसएएस नगर में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में शाम करीब 7:45 बजे विस्फोट की सूचना मिली।

आतंकी हमले से किया इनकार

सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने किसी भी आतंकी हमले से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर हुए धमाके में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट से हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किसी नुकसान की सूचना नहीं है। मोहाली पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया है।

