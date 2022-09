'आप' की सरकार ने पंजाब विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस का हंगामा, बीजेपी का वॉक आउट

Punjab

oi-Vijay

चंडीगढ़। मुख्‍यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सरकार और विरोधी पक्ष आमने-सामने हो गए। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने आप के विधायकों के खिलाफ तरह-तरह के सवाल उठाए। बीजेपी ने वॉक आउट कर दिया। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अधिकारियों ने बाहर कर दिया। बताया जा रहा है कि, अब बसपा और शिअद विधायक अंदर हैं।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, उन्होंने 3 मुद्दों यानी जीएसटी, बिजली, पराली जलाने पर सत्र बुलाया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने सदन, राज्यपाल और पंजाब के लोगों को गुमराह किया है। अगर वे विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो उन्हें सदन को भंग करना चाहिए और नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए।

They called the session on 3 issues i.e GST, Power, stubble burning but they didn't talk about it. They have misled the House, Governor & people of Punjab. If they want to bring a confidence motion, they should dissolve the House and go for fresh polls: Punjab Congress chief pic.twitter.com/XqwjV2bJYQ