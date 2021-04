शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की सरकार से की अपील, भारत में आए संकट के लिए जुटाया जाए फंड

Pakistan

इस्लामाबाद, अप्रैल 25। भारत में कोरोना महामारी के बीच पैदा हुए ऑक्सीजन संकट पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने (शोएब अख्तर) अपने मुल्क पाकिस्तान की सरकार से ये अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की मदद की जाए। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की सरकार और देशवासियों से कहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो ऑक्सीजन संकट पैदा हुआ है, उससे निपटने में मदद की जाए।

भारत में कोरोना संकट के बीच पैदा हुआ ऑक्सीजन संकट

आपको बता दें कि भारत में पिछले एक हफ्ते के अंदर हालात अमेरिका से भी बद्तर हो गए हैं। एक तरफ तो भारत में तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है तो वहीं देश में 3 लाख से उपर कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से संक्रमित मरीजों की जान रोजाना जा रही है।

शोएब ने फैंस से की ये अपील

इसी स्थिति को देखते हुए शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में अपने सभी प्रशंसकों से भारत के लिए फंड जुटाने की अपील की और "उन्हें ऑक्सीजन टैंक पहुंचाने" में मदद करने का अनुरोध किया। शोएब ने कहा है, "किसी भी सरकार के लिए मौजूदा संकट से निपटना असंभव है। मैं अपनी सरकार और प्रशंसकों से भारत की मदद करने की अपील करता हूं। भारत को ऑक्सीजन टैंकों की बहुत जरूरत है।"

India is really struggling with Covid-19. Global support needed. Health care system is crashing. Its a Pandemic, we are all in it together. Must become each other's support.

