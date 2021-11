श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में फोटो खिंचाने वाली पाकिस्तानी मॉडल ने मांगी माफी, जानें क्या-क्या कहा?

Pakistan

oi-Vijay

लाहौर। भारत-पाकिस्तान के आपसी सौहार्द्र को बढ़ाने वाले और सिख श्रद्धालुओं में बेहद लोकप्रिय श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के सामने फोटोशूट करने पर पाकिस्तानी मॉडल स्वाला लाला ने माफी मांग ली है। स्वाला लाला ने एक पोस्ट लिखकर कहा कि, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी..। मगर मैं बताना चाहूंगी कि वो फोटोशूट नहीं था। मैं तो वहां करतारपुर साहिब का इतिहास और सिख धर्म को जानने गई थी।"

Modelling bareheaded for ladies' attire, in the premises of Gurdwara Sri Darbar Sahib at #KartarpurSahib in Pakistan, by a Lahorite woman, has several hurt the religious sentiments of Sikhs. Further the pictures were uploaded on social media.@ImranKhanPTI @MORAisbOfficial pic.twitter.com/i5RX01kWGo