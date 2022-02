कीमतों का बम गिराने के मामले में कम नहीं पड़ोसी पाकिस्तान, पेट्रोल पर बढ़ाए सीधे 12 रुपए

Pakistan

oi-Love Gaur

इस्लामाबाद, 16 फरवरी: आतंक को पनाह देने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई से हाय तौबा मची हुई है। कर्ज के बोझ के तले दबे पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी जनता पर महंगाई का बम फोड़ा है। आलम यह है कि जहां खाने की चीजों से लेकर जरूरत के सामानों की कीमत आसमान छू रही है, वहीं अब इमरान खान ने अपनी आवाम को 'पेट्रोल बम' गिराए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी का दावा करने वाली इमरान सरकार ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 12.03 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करके जनता पर नई मुसीबत डाल दी।

क्या सच में टूट गई इमरान खान की तीसरी शादी? पत्नी बुशरा ने छोड़ा घर? क्या है सच?

No one would have imagined that Prime Minister Imran Khan would increase petrol price to Rs160 per liter. He just did it. New Petrol price in Pakistan is now Rs160 per liter. Another achievement. pic.twitter.com/cw0h1sbvsC