इमरान खान को पूर्व पत्नी रेहम खान ने बताया 'इतिहास', कहा- 'हां, पाकिस्तान महान था जब आप PM नहीं थे'

Pakistan

oi-Pallavi Kumari

इस्लामाबाद, 02 अप्रैल: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने उन पर निशाना साधा और कहा कि देश के लोगों को इमरान खान द्वारा बनाई गई गंदगी को साफ करने के लिए एक साथ खड़े होने पर ध्यान देना चाहिए। इमरान खान की सरकार इन दिनों पाकिस्तान में संकट में है। इमरान खान 2018 में "नया पाकिस्तान" बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे लेकिन मंहगाई और वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने की बुनियादी समस्या को दूर करने में बुरी तरह विफल रहे हैं, जिससे विपक्ष को उनकी सरकार को "अक्षम" के रूप में लक्षित करने की अनुमति मिली है। अब इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने भी इमरान खान के खिलाफ ट्वीट किया है।

रेहम खान बोलीं- 'इमरान इतिहास हैं...' इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने ट्वीट किया, "इमरान (इमरान खान) इतिहास है !! मुझे लगता है कि हमें उस गंदगी को साफ करने के लिए एक साथ खड़े होने पर ध्यान देना चाहिए , जिस ''नया पाकिस्तान'' वो छोड़ चुके हैं।" 'इमरान खान के पास बुद्धि और क्षमता दोनों ही नहीं है...' रेहम खान ने कहा, इमरान खान के पास "बुद्धि और क्षमता'' दोनों ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधा मंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि भगवान की कृपा से उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन में प्रसिद्धि, धन, आदि सब कुछ हासिल किया है।'' रेहम खान ने आगे कहा, हालांकि, इमरान खान की बात से वह सहमत थीं क्योंकि जब इमरान बच्चे थे तो पाकिस्तान शीर्ष पर पहुंच गया था। 'हां, पाकिस्तान महान था जब आप पीएम नहीं थे' रेहम खान ने अपने एक अन्य ट्वीट में इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा, "हां, पाकिस्तान महान था जब आप पीएम नहीं थे।'' रेहम खान ने इमरान खान के भाषण की तीखी आलोचना करते हुए ये ट्वीट किए हैं। ये भी पढ़ें-इमरान खान ने कहा- मेरी जान को खतरा है लेकिन मैं पाकिस्‍तान के लिए लड़ाई जारी रखूंगा इमरान खान ने कहा- वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को यह कहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि वह आखिरी गेंद तक खेलेंगे। गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, इमरान खान ने कहा कि वह यह कहते हुए इस्तीफा नहीं देंगे कि उनकी पार्टी के बागी विधायकों ने अपना विवेक बेच दिया है। इमरान खान ने कहा, "किसी ने मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैंने 20 साल तक क्रिकेट खेला है, और मैं आखिरी गेंद तक खेलता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है।" वोट के बाद (अविश्वास पर) और मजबूत होकर उभरूंगा, चाहे वोट का नतीजा कुछ भी हो।"

Imran is history!! I think we should focus on standing together for cleaning the mess Naya Pakistan has left. https://t.co/2Bp04ZDbqY — Reham Khan (@RehamKhan1) April 1, 2022

Yes Pakistan was great when you were not the PM. #الوداع_سلیکٹڈ_الوداع — Reham Khan (@RehamKhan1) March 31, 2022

