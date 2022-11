Pakistan: हमले के बाद पहली बार जनता के सामने आए इमरान खान,बोले- मुझे पता था अटैक होने वाला है

Pakistan

Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के बाद पहली बार वो जनता के सामने आए। इमरान खान के पैर पर गोली लगी थी। सफल ऑपरेशन के बाद वो खतरे से बाहर आए और पहली बार वो जनता के सामने आकर कई खुलासे किए हैं। इमरान खान ने उनपर हुए हमले को लेकर कहा कि उनके खिलाफ हुए हमले की साजिश के बारे में उन्हें एक दिन पहले ही पता चल गया था। उनके खिलाफ साजिश एक बंद कमरे में रची गई थी। उन्होंने जनता को उन चार लोगों के नाम भी बताए,जिनपर उन्हें इस साजिश में शामिल होने का शक है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक वीडियो क्लिप है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो उस वीडियो को रिलीज कर दे।

English summary

Former Pakistan PM Imran Khan claimed that he was already know a day before that there will be an attack on him