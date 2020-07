नोएडा: घर के बाहर से बच्चे का अपहरण, पुलिस ने एक घंटे में किया बरामद

Noida

oi-Vinay Saxena

नोएडा। नोएडा में घर के बाहर खेल रहा एक मासूम बच्चा अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी देर तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्हें एक कॉल आया कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। घबराए परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत पर तुरंत हरकत में आए पुलिस ने एक घंटे में ही लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि, अपहरणकर्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है।

घर के बाहर खेल रहा था बच्चा

मामला नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के सर्फाबाद का है, जहां एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान बच्चा अचानक कहीं लापता हो गया। बच्चे के परिजनों ने मासूम बच्चे की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिल पाया। परिजनों ने बताया कि वह बच्चे की तलाश कर ही रहे थे कि इतने में उन्हें फोन आया कि उनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गायब बच्चे को एक घंटे में ही बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मासूम बच्चे को बरामद कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं की तलाश में एक टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Noida: A 2-year-old boy who was kidnapped today from Sector 49 was rescued within an hour, says police.

Sankalp Sharma, DCP says, "An FIR has been lodged in the case and kidnappers will be arrested soon." pic.twitter.com/OQCT7fUlen