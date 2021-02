मेट्रो से सफर करने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, इन 10 स्टेशनों पर नहीं रुकेगी ट्रेन

Noida

oi-Rahul Goyal

Noida Metro Rail Corporation, नोएडा। एक्वा लाइन मेट्रो से ऑफिस आने-जाने वाले यात्रियों के लिए ये खबर बेहद खास है। दरअसल, पीके आवर्स के दौरान यात्रियों के यात्रा समय को कम करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) ने 'फास्ट ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत ये ट्रेनें सप्ताह के दिनों में पीक आवर्स के दौरान कम सवारियों वाले स्टेशनों को छोड़ देंगी। एनएमआरसी ने कहा कि इस योजना को फरवरी के दौरान लागू किया जाएगा।

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, एक्वा लाइन मेट्रो 21 में से 10 मेट्रो स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यानी सुबह 8-11 और शाम के 5-8 के बीच एक्वा लाइन मेट्रो को कम यात्रियों वाले स्टेशनों पर नहीं रोका जाएगा। बयान के अनुसार, जिन स्टेशनों को छोड़ दिया जाएगा, वे हैं- सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148।

In order to reduce travel time of Aqua Line commuters, Noida Metro Rail Corporation (NMRC) has decided to introduce 'Fast Trains'. These trains will skip the stations having low ridership during peak hours. The plan will be implemented soon: NMRC pic.twitter.com/0k6ThkAGVG