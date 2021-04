दिल्ली HC ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को दिया Whatsapp ग्रुप बनाने का सुझाव, कहा- 'कोरोना से लड़ाई नहीं, युद्ध है'

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप के बीच हाई कोर्ट में आज भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्‍ता भी न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने कोरोना से जूझ रहे वकीलों के बुरे हालात पर कुछ मांगे रखीं । इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सब असहाय हैं, साथ ही दिल्ली सरकार से पीठ ने पूछा कि इस मामले पर क्या इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

30 अप्रैल को हुई सुनवाई में सेठ एयर समेत कई ऑक्सीजन सप्लायर भी कोर्ट के सामने पेश हुए। सेठ एयर ने पीठ को बताया कि उसके पास अब पर्याप्त धन नहीं है, जिससे वह ऑक्सीजन की खरीद करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा विनायक गैस ने कोर्ट से कहा कि उसके मालिक को कोरोना वायरस के वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है, बावजूद इसके विनायक गैस अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ प्रदान कर रहा है। ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं की इस टिप्पणी पर कोर्ट ने कहा कि यह कोविड के खिलाफ युद्ध है, कोई लड़ाई नहीं।

Bar Council Of Delhi chairman and senior advocate Ramesh Gupta breaks down before the Delhi High court, says, we're getting calls of people seeking oxygen, medicines, beds. He tells HC that lawyers are asking for help regarding cylinders, they say they'll die if they don't get it pic.twitter.com/xZWOE4ONDd