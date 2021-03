होली के त्योहार पर भी कोरोना का साया, नागपुर में 29 मार्च को बंद रहेंगे मार्केट और रेस्टोरेंट

Nagpur

oi-Kapil Tiwari

नागपुर। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। राज्य सरकार ने कई बड़े जिलों में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार होली को देखते हुए नागपुर में होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों को बंद रखने का आदेश दिया है। नागपुर प्रशासन ने एक आदेश में कहा है कि 29 मार्च को बाजार, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।

लागू रहेंगी ये पाबंदियां

इसके अलावा प्रशासन ने 29 मार्च को होली वाले दिन सब्जी, मटन, चिकन जैसी जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को सिर्फ 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। नागपुर नगर निगम ने सभी निजी प्रतिष्ठान, कार्यालय, दुकानें, बाजार और पुस्तकालयों को बंद रहेंगे। प्रशासन ने 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने शब-ए-बारात को लेकर भी जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है।

Markets, hotels and restaurants will be closed on Holi (March 29) in Nagpur. Essential shops like vegetable, mutton, chicken etc will be allowed till 1 pm. Gathering of people and celebration not allowed on March 28-29: Radhakrishnan B, Municipal Commissioner, Nagpur, Maharashtra