भारत से गोद लेकर स्विट्जरलैंड में पाला, अब 44 साल की महिला खोज रही अपनी असली मां, 11 साल के आ रही मुंबई

oi-Love Gaur

Swiss woman in search of biological mother: कहा जाता है कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन इन दिनों मुंबई में एक स्विट्जरलैंड निवासी महिला (Switzerland woman) अपनी बायोलॉजिकल मां की तलाश में दर-दर भटक रही हैं। महिला का नाम बीना मखीजानी मुलर (Bina Makhijani Muller), जो अपनी जैविक मां (biological mother) की तलाश में स्विट्जरलैंड से कई दफा मुंबई आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी तलाश जारी है।

English summary

Bina Makhijani Muller, a resident of Switzerland, who was adopted by an Indian couple in 1978. She has been searching for her biological mother for 11 years.