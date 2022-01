महाराष्ट्र के सतारा में गर्भवती वन रेंजर को बुरी तरह पीटने वाले दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 20 जनवरी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में बुधवार को एक गर्भवती फॉरेस्ट गार्ड को बुरी तरह पीटने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी।

आरोपियों पर होगी करोरठम कार्रवाई- आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठाकरे ने आईएफएस अधिकारी द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो का जवाब दिया।

यह घटना बुधवार को पश्चिमी महाराष्ट्र जिले के पलसावड़े गांव में हुई। खबरों के अनुसार वन रक्षक महिला की पिटाई करने वाला शख्स गांव का पूर्व सरपंच रह चुका है और फिलहाल स्थानीय वन प्रबंधन समिति का सदस्य है। पुलिस ने कहा कि महिला वन रक्षक ठेका वन मजदूरों उसकी बिना अनुमति के अपने साथ ले गई थी, इसी बात से वह नाराज था।

The accused has been arrested this morning and will face the law at its strictest. Such acts will not be tolerated. https://t.co/04shu6ahiz