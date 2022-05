रेलवे ने आज से इन स्टेशनों पर पांच गुना बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, अब 50 रुपए देने होंगे

Mumbai

मुंबई, 9 मई: भारतीय रेलवे ने कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम पांच गुना बढ़ा दिए हैं। यह व्यवस्था 9 मई यानी सोमवार से ही लागू हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि यह फैसला स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ जंजीर खींचने की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान भी स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए इसी तरह से प्लेटफॉर्म टिकट काफी महंगे कर दिए गए थे, लेकिन बाद में फिर से मूल कीमत लागू हो गई थी। प्लेटफॉर्म टिकट की मूल कीमत मात्र 10 रुपये होती है।

Central Railway has increased the platform ticket price from Rs 10 to Rs 50 at several stations in Mumbai. Decision taken to prevent incidents of pulling alarm chain