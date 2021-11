कैसे ममता बनर्जी के झटकों से कांग्रेस को मुंबई में भी लग रहा है करंट ?

Mumbai

मुंबई, 25 नवंबर: टीएमसी ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं को तोड़कर ममता बनर्जी के पाले में लाया है, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर कई प्रांतों में खलबली मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जल्द ही महाराष्ट्र का भी रुख करने वाली हैं। गोवा में पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने खेमे में लाया है, उसके बाद कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इससे बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। यही वजह कि कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा है कि टीएमसी से सीखकर दूसरी पार्टियां भी उसके नेताओं को अपने में शामिल कराने की कोशिशें कर सकती हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस अपनी सहयोगी शिवसेना को लेकर आशंकित है।

Before the BMC elections, the Congress is afraid of joining the candidates and the corporator from Shiv Sena, the party worried because of TMC