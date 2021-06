Sushant Case: शादी के लिए 10 दिन की सिद्धार्थ पिठानी को मिली पैरोल, 2 जुलाई को करना होगा सरेंडर

Mumbai

oi-Love Gaur

मुंबई, जून 17: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत की मौत को एक साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद दर्ज केस का कुछ नतीजा सामने नहीं आ गया है। जिस वक्त फ्लैट में सुशांत की मौत हुई थी, उस समय फ्लैट में मौजूद रहे उनके दोस्त और ड्रग्स केस में गिरफ्तार सिद्धार्थ पिठानी को गुरुवार (17 जून ) को मुंबई के कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

Maharashtra: A court in Mumbai rejects the bail application of Sushant Singh Rajput's flatmate Siddharth Pithani in a drugs case related to the actor's death. Pithani has been granted 10-days parole for his wedding, to surrender on 2nd July