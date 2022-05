Aryan Khan case: जिस WhatsApp chat को बनाया तगड़ा सबूत,वही बनी सबसे कमजोर कड़ी

Mumbai

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 27 मई: क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 'पर्याप्त सबूतों के अभाव' क्लीन चिट मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने जिस व्हाट्सएप चैट को सबसे मजबूत सबूत माना था, वही कानूनी साक्ष्य के तौर पर फेल गया। इस मामले में एनसीबी के प्रमुख ने जो कुछ बताया है, उससे एजेंसी की कमजोरियां उजागर हुई हैं। क्योंकि, व्हाट्सएप चैट के अलावा आर्यन खान के खिलाफ एजेंसी कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई और इसी वजह से उन्हें आखिरकार क्लीनचिट देना पड़ गया। क्योंकि, एनडीपीएस ऐक्ट में संभावनाओं का सिद्धांत लागू नहीं होता।

English summary

cruise drugs case:the WhatsApp chat that NCB considered strong evidence against Aryan Khan turned out to be useless. Because, it could not be confirmed by physical evidence