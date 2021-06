दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में हुआ सुधार, आज अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज

Mumbai

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जून 11। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। दिलीप कुमार का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील पारकर ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद दिलीप कुमार को बीते रविवार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां वो गैर कोविड वॉर्ड में भर्ती थे। रविवार को जब उन्हें भर्ती कराया गया था तो उनकी हालत काफी सीरियस थी, लेकिन धीरे-धीरे उनकी हालत में सुधार आता गया और अब शुक्रवार को डॉक्टर उन्हें अस्तपताल से छुट्टी दे देंगे।

Actor Dilip Kumar will be discharged from Mumbai's PD Hinduja Hospital today. He was admitted to the hospital after he complained of breathing problems: Dr. Jalil Parkar, the pulmonologist treating the actor

