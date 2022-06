कौन सी बीमारी से परेशान हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 23 जून: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब बुधवार को बागियों से भावुक अपील करने के लिए फेसबुक लाइव हुए तब भी उन्होंने अपनी खराब सेहत का जिक्र किया था। हालांकि वह ज्यादा डिटेल में नहीं गए। उद्धव की सेहत ठीक नहीं रहती, यह बात उनके भाई राज ठाकरे भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। सवाल है कि जब उनकी सर्जरी के कई महीने बीत गए हैं, तब वह सार्वजनिक तौर पर सामने क्यों नहीं आ पाते। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है, जिसमें वो पिछले कई महीनों में सबके सामने आए हों। यह बात खुद उन्होंने भी मानी है। ऐसे में यह रहस्य जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र के सीएम आखिर किस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी आधिकारिक जिम्मेदारी निभाने में भी दिक्कत आती रही है।

English summary

Uddhav Thackeray is not in a position to sit for a long time even after spine surgery, due to which his health has been feared