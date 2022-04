नितिन गडकरी ने रतन टाटा से RSS के बारे में क्या कहा था ? उन्होंने खुद बताया

Maharashtra

पुणे, 14 अप्रैल: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने एक बार उद्योगपति रतन टाटा से कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने महाराष्ट्र के पुणे में सिंहगद इलाके के एक चैरिटेबल अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार में मंत्री रहने के दौरान एक एक वाक्या भी सुनाया। दरअसल, देश में इन दिनों जारी कुछ धार्मिक विवादों के मद्देनजर गडकरी का बयान काफी अहम माना जा सकता है। महाराष्ट्र में तो मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने सियासी तूफान खड़ा कर रखा है और बीजेपी-विरोधी दल इसके पीछे भाजपा और आरएसएस के हाथ होने का ही आरोप लगा रहे हैं।

Nitin Gadkari has said that he had cleared Ratan Tata's confusion about RSS and told that it does not discriminate against anyone