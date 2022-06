शिवसेना ने बागी विधायकों से कहा-24 घंटे में वापस आओ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन से निकलने को तैयार

Maharashtra

मुंबई, 23 जून: महाराष्ट्र की सत्ता का हाईवोल्टेज ड्रामा आज भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई और शिवसेना विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इसी बीच जो खबरें सामने आ रही है उसे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक चाहेंगे तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने को तैयार है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि, विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वे वापस मुंबई आएं और सीएम से इस सब पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर एमवीए से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यहां आकर सीएम से चर्चा करनी होगी। उद्धव जी के सामने अपनी बात रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बात सुनी जाएगी। 24 घंटों के अंदर वापस आइए। एमवीए से बाहर निकलने विचार करेंगे।

शिवसेना सांसद ने आगे कहा कि, सारे विधायक अगर चाहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। संजय ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मुंबई वापस लौट आएं तो वो हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायक पहले आकर हमसे बात करें। संजय राउत ने कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो हम ही जीत जाएंगे क्योंकि गुवाहटी गए बहुत सारे विधायक हमारे पक्ष में हैं और मजबूरी के चलते वो वहां से नहीं आ पा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवसेना के विधायक दीपक केसरकर भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इसके अलावा शिवसेना के कई सांसद भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ठाणे के सांसद राजन विचारे शिंदे के संपर्क में हैं। सांसद भावना गवली, कृपाल तुमाने और राजेंद्र गावित भी शिंदे और बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं।

