संजय राउत को अपने भाई से ही लग सकता है झटका! बड़ा कदम उठा सकते हैं सुनील राउत

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 26 जून: शिवसेना का सियासी ड्रामा अब घर में भी घुसपैठ कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ग्रुप के सबसे सक्रिय नेता संजय राउत को अपने ही घर में झटका लगने की आशंका पैदा हो गई है। उनके भाई सुनील राउत के गुवाहाटी में कैंप कर रहे बागी गुट के विधायकों के साथ संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। अगर बात बन गई तो सुनील राउत भी उद्धव कैंप छोड़कर विरोधी खेमे के नाव में सवार हो सकते हैं।

English summary

In Maharashtra, the name of Sanjay Raut's brother increased the crisis of Shiv Sena, reports of Sunil Raut being in contact with rebels