Sambhaji Raje: शिवसेना पर 'धोखा' देने का आरोप लगाकर पीछे क्यों हटे छत्रपति शिवाजी के वंशज ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 27 मई: छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और राज्यसभा के पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति ने राज्यसभा चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान किया है। दो दिन पहले तक वह महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना पर वादाखिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगा रहे थे। लेकिन, अब उन्होंने कहा है कि वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से विधायकों की खरीद-फरोख्त की स्थिति पैदा हो, इसलिए वह अपना नाम वापस ले रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए हो रहे चुनावों में शिवसेना दो उम्मीदवारों को ऊपरी सदन भेज सकती है, जिनमें संभाजी का नाम नहीं शामिल किया गया है। जबकि, राज ठाकरे की पार्टी पहले ही आगे बढ़कर उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर चुकी थी।

English summary

Maharashtra: Sambhaji Raje, a descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj, has announced to withdraw his candidature from the Rajya Sabha. He says he took this step to avoid horse-trading