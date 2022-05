Rajya Sabha election: महाराष्ट्र में बीजेपी की वजह से टेंशन में क्यों आ गई है शिवसेना ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 31 मई: 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां छठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। शिवसेना, भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश के आरोप लगा रही है, तो पार्टी इसे ना सिर्फ खारिज कर रही है, बल्कि अपने तीसरे उम्मीदवार के भी चुनाव जीतने का दम भर रही है। आइए समझते हैं कि राज्यसभा की छठी सीट के लिए ऐसा क्या समीकरण बन रहा है, जिसने सत्ताधारी महा विकास अघाड़ी और शिवसेना को टेंशन में ला दिया है।

BJP spoils the equation of Shiv Sena on the sixth seat of Rajya Sabha in Maharashtra, likely to be decided by second preference vote