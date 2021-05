VIDEO: भागने के चक्कर में ट्रेन के आगे कूदी आरोपी महिला, जवान ने जान पर खेलकर बचाया

Maharashtra

oi-Ashutosh Tiwari

मुंबई, 29 मई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जहां पर एक महिला ट्रेन की पटरी पर कूद गई। कुछ ही सेंकड बाद वहां पर लोकल आने वाली थी, लेकिन एक जांबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर महिला को बचा लिया। वहीं ये पूरा मामला वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। जिस पर जवान की जमकर तारीफ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक महिला पुलिसकर्मी एक आरोपी महिला के साथ प्लेटफॉर्म पर जा रही थी। तभी आरोपी ने बचने के लिए बिना देखे प्लेटफॉर्म से पटरी पर छलांग लगा दी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और गिर पड़ी। इस पर वहां से गुजर रहे एक पुलिस जवान की नजर आरोपी महिला पर पड़ी और उसने तुरंत कूदकर उसे पटरी से हटाया। इसके दो-तीन सेकंड बाद वहां पर लोकल पहुंच जाती है। फिलहाल दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। साथ ही जांबाज जवान को ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

#WATCH | Maharashtra: A police personnel saved life of a woman who is accused in a case, when she jumped in front of a train at Dadar Railway station in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/rYNMMJkI8G